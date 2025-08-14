Комментатора Скрипко похоронят в пятницу

Церемония прощания и похороны комментатора Бориса Скрипко состоятся в пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортивный комментатор скончался 13 августа в возрасте 78 лет. Отмечается, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Скрипко родился в Москве. Он начал карьеру на телевидении в 1979 году. Комментатор работал на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх-1980 в Москве. В последние годы Скрипко комментировал бокс на телеканале «Матч ТВ».