Всеволод Шумков выиграл золото чемпионата мира по боксу в Дубае

Российский боксер Всеволод Шумков стал победителем чемпионата мира по боксу-2025 в Дубае.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Шумков победил Абдумалика Халокова из Узбекистана.

Еще три россиянина стали серебряными призерами чемпионата мира. Эдмонд Худоян (до 48 кг) в финале уступил Субхану Мамедову из Азербаджайна, Баир Батлаев (до 51 кг) — Хасанбою Дусматову из Узбекистана, а Вячеслав Рогозин — Сакену Бибоссинову из Казахстана.

Чемпионат мира по боксу проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.