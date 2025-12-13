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13 декабря 2025, 17:39

Всеволод Шумков выиграл золото чемпионата мира по боксу в Дубае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Всеволод Шумков стал победителем чемпионата мира по боксу-2025 в Дубае.

В финальном поединке в весовой категории до 60 кг Шумков победил Абдумалика Халокова из Узбекистана.

Еще три россиянина стали серебряными призерами чемпионата мира. Эдмонд Худоян (до 48 кг) в финале уступил Субхану Мамедову из Азербаджайна, Баир Батлаев (до 51 кг) — Хасанбою Дусматову из Узбекистана, а Вячеслав Рогозин — Сакену Бибоссинову из Казахстана.

Чемпионат мира по боксу проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.

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Бокс
Всеволод Шумков
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