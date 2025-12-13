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Эдмон Худоян — о поражении в финале ЧМ по боксу: «Считаю, что выиграл первый и третий раунды»

Никита Горшенин
Корреспондент

Российский боксер Эдмонд Худоян поделился эмоциями после поражения в финале чемпионата мира в Дубае от азербайджанца Субхана Мамедова. Худоян в весовой категории до 48 кг уступил решением судей.

«Честно, я, думал, что третий раунд выиграл. Вера такая была, посмотрел на Сан Саныча, Сан Саныч показывает палец вверх. Думаю, ну все вроде. А тут... С разногласиями отдали, ну что поделать. Все что не делается, делается к лучшему, значит, не дано мне еще быть чемпионом мира. Бронза, сейчас серебро, надеюсь, в следующий раз будет золото.

Будет ли протест? Даже сейчас Вячеслава Рогозина я бой смотрел — Слава боксирует, как терминатор, три раунда бил, бил, бил. А тот парень максимум 20 ударов нанес за три раунда, и туда отдали. Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе, получается. Может, сейчас я так к своей команде отношусь, может, у нас глаз замылился. С таким трудом шли все в финал, и сейчас такая ситуация. Не знаю... я сам расстроен.

Второй раунд, да, я прозевал, но третий выиграл. Должны ли чемпионские поединки быть 5 раундов? Почему бы и нет, если наш руководитель сделает нам бои по профессионалам IBA, и 5 и 8 и 10 раундов — я только за. Интереснее будет. Во втором раунде не знаю, что произошло. Вроде делал все, что делал, но чуть прозевал момент. Сажусь, мне говорят 4-1, мимо. Я включился, и передняя рука и первым номером пошел работать и после уклона получалось правая на правую попадать. Не знаю, как судьи посчитали... Отдали третий раунд 4-1 в ту сторону. У меня паспорт боксера с собой, в итоге в карточке 4-3, в одного судью я улетел», — сказал Худоян.

Призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров.

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