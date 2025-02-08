Ушел из жизни участник Олимпийских игр 1972 года боксер Доброхотов

Советский боксер Геннадий Доброхотов скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Геннадий Константинович внес большой вклад в развитие бокса в столице, его уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в заявлении федерации.

Доброхотов — чемпион СССР, победитель и призер международных турниров. Также он принимал участие в летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Боксер представлял спортивное общество «Спартак».