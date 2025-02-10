Муталибов: «Рассчитываю, что женская сборная России по боксу сможет завоевать три золота на чемпионате мира IBA в Сербии»

Главный тренер сборной России по боксу среди женщин Альберт Муталибов прокомментировал подготовку национальной команды к чемпионату мира в сербском городе Ниш, который пройдет 8-16 марта, а также рассказал о медальном плане на турнир.

— У нас запланировано два этапа подготовки перед чемпионатом мира по боксу IBA. Первый этап — это сбор по общефизической подготовке, который проходит в данный момент на спортивной базе «ЮГ СПОРТ» в Кисловодске, он необходим для повышения функциональных возможностей спортсменок.

Чемпионат мира будет представлен многими странами — лидерами в мировом женском боксе. Наш тренерский штаб проделал огромную работу, так же как и спортсменки. Мы уже выезжали и на тренировочный сбор в Китай. Наши спортсменки смотрелись неплохо с китаянками, одними из лидеров мирового женского бокса. Поэтому предполагаю, что мы можем представлять нашу страну в финале 3-4 спортсменками. Рассчитываю на 2-3 золотых медали, но хотелось бы, чтобы мы привезли больше.

У тренерского коллектива есть конкретное видение по определенным весовым категориям, кто может претендовать на золото чемпионата мира. С учетом проведенных соревнований это Игры БРИКС, чемпионат Европы, а также, если учитывать тренировочные сборы за рубежом, мы можем рассчитывать на какие-то конкретные весовые категории. Состав сборной в целом сформировался еще на чемпионате России, и сегодня мы обкатываем эту команду.

В двух весовых категориях у нас вопрос остается открытым. В супертяжелой категории завершила спортивную карьеру Кристина Ткачева, ее место займет финалистка чемпионата России Мария Кучманова. В весовой категории 70 кг место будет разыгрываться между двумя спортсменками, им предстоит спарринг на последнем тренировочном сборе.

Мы уделяем большое внимание технико-тактической подготовке. Считаю, что это наша зона роста на данный момент, и мы очень активно над этим работаем. Я рассчитываю на те навыки, которые мы прививали спортсменкам, а также на тактические схемы, которые мы моделировали, отталкиваясь от международных стандартов, которые предлагают на сегодняшний день иностранные спортсменки. Это плотное ведение боя, определенное силовое давление. Некоторые страны представляют высокотехничный бокс, к примеру Китай. Мы прорабатываем все эти модели, чтобы быть ментально, физически и технически готовыми к этому.

Фунцкиональную базу, заложенную на текущем сборе, мы переложим на технико-тактическую работу на заключительном сборе на базе «Озеро Круглое». К нам приедет туда женская сборная Казахстана, и мы будем моделировать все технико-тактические приемы.

Наши спортсменки уже опытные и мотивированные, они знают, зачем мы готовимся. Их личные тренеры находятся с нами на сборе, что, безусловно, добавляет эффективности. Мы проводим беседы со спортсменками ежедневно. Разумеется, все устают на сборе, но и я, и личные тренеры всегда в контакте друг с другом, всегда говорим, что должна быть обратная связь, чтобы эффективно корректировать тренировочный процесс. Когда у кого-то снижается мотивация, мы находим нужные слова. С нами на базе работает психолог, который как помогает спортсменкам, так и дает рекомендации для тренеров — с кем надо поговорить и по какому вопросу. Мы тщательно работаем в том числе и над моральной подготовкой наших боксеров, учитываем многие факторы.

Что касается призовых медалистам чемпионата мира, которые были объявлены Международной ассоциацией бокса (IBA), конечно, финансовая составляющая — один из важных мотивационных факторов для спортсменок. На сегодняшний день бокс стал настоящим социальным лифтом, который позволяет им поправить свое материальное положение в целом, стать более популярными и узнаваемыми благодаря занятиям боксом. Конечно, это все поможет им в дальнейшем как представлять свой регион, так и, может быть, возглавить какую-то федерацию. Благодаря спорту человек становится узнаваемым и, кроме всего прочего, улучшает свое материальное положение. Финансовый фактор влияет на мотивацию и считается одним из важнейших. Ну и, конечно же, звание чемпионки мира — это само по себе уже достаточно серьезная мотивация. Мы все-таки делаем больший акцент на том, что звание чемпионки мира превыше всего, а все остальные факторы просто сопутствуют этому. На первом месте все же результат и титул.

У нас на сборах присутствует сборная команда Турции. Они уже достаточно давно накатывают этот состав, и спортсменки у них очень сильные. Здесь и олимпийская чемпионка, и финалистка Олимпийских игр. Четыре спортсменки, присутствующие здесь, стали призерами в Париже-2024. Турчанки являются одними из лидеров, у них очень сильная команда, практически на всех чемпионатах они входят в тройку лидеров. Также отмечу команду Китая — не так давно мы были на сборе у них в гостях, спарриговали с их лидерами, которые также вернулись из Парижа с медалями.

Поскольку регистрация на чемпионат еще идет, не знаю, насколько будут представлены страны Латинской Америки, у них тоже есть хорошие спортсменки. География женского бокса расширилась, нельзя сбрасывать со счетов и другие страны европейского континента. Хозяева чемпионата сербы набрали хорошую команду, и тренерский состав у них усилился, поэтому думаю, что проходных боев не будет. У Франции хорошая сборная, команда Ирландии традиционно сильная, с последней Олимпиады они также приехали с медалью, Келли Харрингтон стала двукратной олимпийской чемпионкой. Мы ждем очень упорные и зрелищные бои.

Действующая чемпионка мира Анастасия Демурчян является одним из лидеров команды и находится здесь на тренировочном сборе. В случае если первый номер команды не сможет выступить в Сербии по какой-то причине, не дай бог, то ее место займет Демурчян. Это сильная спортсменка, сейчас она помогает первому номеру сборной в подготовке. У нас такая практика, Демурчян является дублером в своем весе, так же абсолютно по всем весовым категориям обстоят дела. Демурчян стала второй на чемпионате России, но для нее это просто другая весовая категория. Она перешла в другой вес, соответственно, появились новые требования и надо адаптироваться к ним. Это нормальный процесс. И то, что она стала второй, считаю, очень хороший результат, она провела очень конкурентный бой с многолетним лидером этого веса Салтанат Меденовой. Поэтому Демурчян у нас в числе фаворитов.

Не первый год мы наблюдаем талант и рост Альбины Молдажановой. В этом году на чемпионате России она впервые выиграла золотую медаль. В прошлом году она заняла первое место на первенстве Европы 19-22 и приняла участие во взрослом чемпионате Европы, где стала второй, проиграв в финальном бою олимпийской чемпионке из Турции. Поэтому талант этой спортсменки, думаю, нам еще предстоит раскрыть. Этот чемпионат мира позволит ей показать, к чему мы пришли, и я думаю, что она может рассчитывать на медаль в своей весовой категории 66 кг. Конечно, у нас есть шансы и в других весовых категориях, например, в 48 кг у нас очень опытная спортсменка — Юлия Чумгалакова. Она двукратная чемпионка Европы, а на последнем чемпионате мира она остановилась буквально в одном шаге от медали, проиграв в достаточно спорном бою представительнице Казахстана. Я думаю, что на этом чемпионате мира она сможет показать более высокий результат. В категории 54 кг у нас достаточно опытная спортсменка Карина Тазабекова. В 57 кг выступает Людмила Воронцова, финалистка чемпионата мира, в 60 кг команду представит Нунэ Асатрян — финалистка последнего чемпионата Европы. Мы рассчитываем на всех девочек, в каждом весе могут быть у нас медали.