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Сегодня, 17:19

Кремлев заявил, что IBA сделала все необходимое в ситуации с Хелиф

Алина Савинова
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что организация сделала все необходимое в ситуации с алжирской спортсменкой Иман Хелиф.

Алжирка выиграла турнир по боксу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. Представительница Тайваня Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 57 кг. На чемпионате мира-2023 обеих спортсменок дисквалифицировали из-за проваленных гендерных тестов.

«Мы сделали все необходимые действия с нашей стороны: отстранили их от участия в соревнованиях, провели тесты, направили рекомендации в МОК. IBA не собирается преследовать кого-либо. Мы выступаем за честный и чистый спорт, где женщины соревнуются с женщинами, а мужчины — с мужчинами», — приводит ТАСС слова Кремлева.

В ноябре французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.

Источник: ТАСС
Бокс
Иман Хелиф
Умар Кремлев
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