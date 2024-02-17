Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 15:16

Тактаров: «Милохин — он же русский Тайсон. Про него непристойные ходили слухи, а сейчас он — боец»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал победу тик-токера Дани Милохина в дебютном боксерском поединке против индийского блогера Аджмала Хана.

«Даня Милохин — он же русский Тайсон. Даже такие мешки, как мы с Монсоном, деньги зарабатывают боями до сих пор. А что остается таким, как Даня Милохин?! Ему хорошо. Про него все слухи ходили, что он нетрадиционной ориентации, а сейчас, как видите, боец», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой прошел 16 февраля в Дубае (ОАЭ) в концертном зале «The Agenda» на турнире Alpha Fight Series.

22-летний Милохин вышел на бой с флагом России и под национальный гимн РФ.

Источник: Sport24
Олег Тактаров
3
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю — о победе Милохина: «Он показал, что у него есть характер»
Новости
RSS RSS
Все новости