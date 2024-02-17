Тактаров: «Милохин — он же русский Тайсон. Про него непристойные ходили слухи, а сейчас он — боец»

Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал победу тик-токера Дани Милохина в дебютном боксерском поединке против индийского блогера Аджмала Хана.

«Даня Милохин — он же русский Тайсон. Даже такие мешки, как мы с Монсоном, деньги зарабатывают боями до сих пор. А что остается таким, как Даня Милохин?! Ему хорошо. Про него все слухи ходили, что он нетрадиционной ориентации, а сейчас, как видите, боец», — цитирует Тактарова Sport24.

Бой прошел 16 февраля в Дубае (ОАЭ) в концертном зале «The Agenda» на турнире Alpha Fight Series.

22-летний Милохин вышел на бой с флагом России и под национальный гимн РФ.