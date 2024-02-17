Цзю — о победе Милохина: «Он показал, что у него есть характер»

Знаменитый российский боксер Костя Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу тиктокера Дани Милохина в дебютном боксерском поединке против индийского блогера Аджмала Хана техническим нокаутом в первом раунде.

«Я приятно удивлен и рад за Даньку, но нужно еще работать и работать. Самое главное, что он вышел в хорошем настрое. Это имеет огромное значение у людей, которые никогда не занимались этим, потому что они понимают, что тебе сейчас может прилететь. Молодец, что не спасовал. Но первые два нокдауна были неправильные. Нокдаун не считают, пока ты стоишь на ногах. Определенный подарок судья ему сделал. Если он хочет не просто хайповать, проведя один бой, а продолжать дальше, он должен понимать, что уровень оппозиции всегда будет увеличиваться, бои будут сложнее и будут бить в отместку. Он показал, что у него есть характер. Я очень рад за него», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Бой прошел в Дубае (ОАЭ) в концертном зале «The Agenda» на турнире Alpha Fight Series.

22-летний Милохин вышел на бой с флагом России и под национальный гимн РФ.