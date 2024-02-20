Олимпийский чемпион Жиров готов тренировать сборную Казахстана

Олимпийский чемпион Василий Жиров прокомментировал возможность возглавить сборную Казахстана.

«Последние несколько лет сильно тянет в родные места. Скрывать не буду. Скучаю по Казахстану. Если поступит предложение с родины, конечно же, я с удовольствием его рассмотрю», — цитирует бывшего боксера Sports.kz.

49-летний казахстанец Жиров является олимпийским чемпионом Атланты-1996 в весовой категории до 81 кг. В профессиональной карьере он становился чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе.