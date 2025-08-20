Олимпийская чемпионка Хелиф ушла из бокса после гендерного скандала

Бывший менеджер алжирской боксерши Иман Хелиф Нассер Йесфах рассказал, что спортсменка прекратила заниматься боксом после гендерного скандала.

«Иман покинула мир бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не начала заниматься снова и больше не боксирует», — приводит Le Parisien слова Йесфаха со ссылкой на его интервью изданию Nice-Matin.

При этом экс-менеджер спортсменки отметил, что Хелиф может перейти в профессиональный бокс.

«Если она станет профессионалом, то ей придется пройти такое же испытание», — добавил он.

Хелиф была допущена до Олимпийских игр 2024 года, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. Международный олимпийский комитет (МОК), который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения. В феврале в IBA заявили о намерении подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии по поводу допуска до Игр Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которая также провалила гендерный тест.

На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Юйтин победила в весовой категории до 57 кг.