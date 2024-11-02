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Российские боксеры завоевали три золота и одно серебро в первый финальный день мирового первенства

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Российские боксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали в первый финальный день мирового первенства (17-18 лет), которое организовано Международной ассоциацией бокса (IBA). Турнир проходит в Будве (Черногория).

Золотые медали завоевали капитаны мужской и женской сборных России Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг) и Снежана Кузнецова (до 52 кг). Также обладателем золотой награды стал Платон Козлов (до 60 кг).

Серебряную медаль завоевал Камиль Джамаев (до 86 кг).

Всего в активе сборной России три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. В финалах, которые пройдут 3 ноября, выступят еще трое российских боксеров.

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