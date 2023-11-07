Появилось видео инцидента у ресторана в Москве с участием боксера Иванова

Прокуратура Москвы опубликовала видео конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, в ходе которого российский боксер Никита Иванов устроил стрельбу.

Инцидент произошел 5 ноября. 37-летний Иванов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после возникшего конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 7 ноября стало известно, что его арестовали на два месяца.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.