Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 16:36

Появилось видео инцидента у ресторана в Москве с участием боксера Иванова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Прокуратура Москвы опубликовала видео конфликта у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, в ходе которого российский боксер Никита Иванов устроил стрельбу.

Инцидент произошел 5 ноября. 37-летний Иванов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после возникшего конфликта с посетителями заведения открыл огонь из травматического оружия и нанес ранения четверым оппонентам.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 7 ноября стало известно, что его арестовали на два месяца.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года, также на его счету серебро ЧЕ-2011.

Никита Иванов
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Спортивные лиги в CША обвинили в расизме против белых. Неожиданный поворот за океаном
«В Америке страшная борьба за место, много непорядочного — и русскому человеку это бросается в глаза»
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Устроившего стрельбу в центре Москвы боксера Иванова арестовали на два месяца
Новости
RSS RSS
Все новости