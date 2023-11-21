Генсек ФБР назвала неприемлемым участие российских боксеров на условиях политического характера

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Мы считаем, что участие российских боксеров на международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми, в связи с чем 15 февраля текущего года Исполнительный комитет Федерации бокса России принял решение, согласно которому спортивные сборные команды Российской Федерации по боксу принимают участие в международных спортивных соревнованиях по боксу, в которых они могут участвовать с использованием официальных государственных символов Российской Федерации без ограничений или запретов», — сказала Кириенко.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.