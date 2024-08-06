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Боксер Двали — о состоянии после операции: «У меня серьезно разрушен глаз»

Алина Савинова
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Дмитрий Двали.
Фото Соцсети

Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Дмитрий Двали рассказал о своем состоянии после перенесенной на глазу операции.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

«Операция шла, наверное, больше четырех часов. Она прошла под наркозом и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьезно разрушен и глаз, и сетчатка, и хрусталик, и внутрення оболочка. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция. Я в первый раз был под наркозом и сейчас у меня непонятные ощущения, как будто я еще сплю», — цитирует Двали РИА Новости.

Дмитрий Двали. Задержаны 9 человек, избивших известного боксера в Крыму. Спортсмену могут установить глазной протез

Ранее стало известно, что суд арестовал 9 участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.

Двали является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2024), а также чемпионом России (2022). Всего на его счету в любительской карьере 48 побед и 7 поражений.

Источник: РИА Новости
Бокс
Дмитрий Двали
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