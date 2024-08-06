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Тренер боксера Двали рассказал, когда станут известны результаты его операции

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Иван Щелок, тренер российского боксера Дмитрия Двали, рассказал, когда станут известны результаты операции его подопечного.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

«Операцию сделали, сейчас Дмитрий отдыхает, спит, приходит в себя. Говорить с ним после наркоза смысла нет, а врачи ничего не говорят, поскольку пока и нечего сказать. Какие-то итоги операции станут понятны через пару дней», — приводит слова тренера РИА «Новости Спорт».

Ранее стало известно, что суд арестовал девятерых участников массовой драки в Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство российского боксера.

Двали является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2024), а также чемпионом России (2022). Всего на его счету в любительской карьере 48 побед и 7 поражений.

Источник: РИА Новости Спорт
Дмитрий Двали
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