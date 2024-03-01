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1 марта, 03:15

Милохин рассказал, почему вышел на бой с флагом России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тиктокер и блогер Даня Милохин объяснил, почему вышел на дебютный бой к боксе под гимн России и с флагом страны.

«И мне за это никто не платил. Меня никто не просил выходить под национальный флаг и гимн, это решение всей нашей команды. Сделал так, потому что я русский! Если бы был гражданином другой страны, то вышел под гимн и символику этого государства. У меня есть российское гражданство, родился там, говорю на русском, все мои друзья и близкие тоже из России, у меня русский менталитет. Вообще не видел проблемы в том, чтобы на свой первый бой выйти под гимн и флаг своей страны», — цитирует Sport24 Милохина.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-625288-milokhin-rasskazal-pochemu-vyshel-na-debyutnyy-bokserskiy-poyedinok-boks-flagom-rossii-i-pod-gimn-strany
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