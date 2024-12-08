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Сегодня, 16:32

Кремлев: «Международная ассоциация бокса продолжит отстаивать свои права»

Алина Савинова
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что организация продолжит отстаивать свои права и статус.

«Мы продолжим отстаивать свои права. Это будет и дальше, пока не завершится в нашу пользу. Нас поддерживает боксерский мир, мы, в отличие от многих спортивных чиновников, развиваем спорт», — приводит ТАСС слова Кремлева.

Летом 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из списка признанных международных федераций и взял на себя проведение боксерского турнира на Олимпиаде-2024 в Париже.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса с конца 2020 года.

Источник: ТАСС
Бокс
Умар Кремлев
МОК
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