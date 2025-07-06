Скончался двукратный чемпион России по боксу Башкиров

Российский боксер Сергей Башкиров умер на 55-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил в своих соцсетях клуб профессионального бокса «Крепость».

Сын бывшего спортсмена заявил, что у его отца была опухоль спинного мозга во всех отделах позвоночника. Башкиров перенес две успешные операции, проходил лучевую терапию, однако не смог выдержать такой нагрузки.

Башкиров дважды становился чемпионом России. Также он являлся серебряным призером вооруженных сил СССР и интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF. В последние годы Башкиров вел тренерскую деятельность в Новосибирске.