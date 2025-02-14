CAS вдвое ужесточил дисквалификацию российской боксерши Кириенко

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации российской боксерши Анастасии Кириенко, сообщает пресс-служба организации.

В 2023 году спортсменка была дисквалифицирована РУСАДА на два года за фальсификацию документов. ВАДА не устроило это наказание, поэтому организация обратилась в CAS.

Теперь дисквалификация Кириенко рассчитана на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 2 марта 2023 года.

Кириенко является чемпионкой России (2022) в весовой категории до 54 кг, а также бронзовым призером первенства мира (2021). В 2023-м она начала вести тренерскую деятельность.