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CAS вдвое ужесточил дисквалификацию российской боксерши Кириенко

Алина Савинова

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации российской боксерши Анастасии Кириенко, сообщает пресс-служба организации.

В 2023 году спортсменка была дисквалифицирована РУСАДА на два года за фальсификацию документов. ВАДА не устроило это наказание, поэтому организация обратилась в CAS.

Теперь дисквалификация Кириенко рассчитана на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 2 марта 2023 года.

Кириенко является чемпионкой России (2022) в весовой категории до 54 кг, а также бронзовым призером первенства мира (2021). В 2023-м она начала вести тренерскую деятельность.

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