Боксера Шумкова накажут за укус соперника за ухо на чемпионате мира

Международная ассоциация бокса (IBA) применит санкции к чемпиону мира Всеволоду Шумкову за укус за ухо соперника. Инцидент произошел в финальном поединке на чемпионате мира в Дубае, в котором россиянин победил Абдумалика Халокова из Узбекистана.

«Всеволоду и федерации прилетели санкции. Ничего страшного», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина.

«Этот укус никак не помешал выступлению, — подчеркнул сам Шумков. — Хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе. За прежние поражения с лихвой отдал реванш».

На ЧМ россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.