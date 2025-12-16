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16 декабря 2025, 15:58

Боксера Шумкова накажут за укус соперника за ухо на чемпионате мира

Международная ассоциация бокса (IBA) применит санкции к чемпиону мира Всеволоду Шумкову за укус за ухо соперника. Инцидент произошел в финальном поединке на чемпионате мира в Дубае, в котором россиянин победил Абдумалика Халокова из Узбекистана.

«Всеволоду и федерации прилетели санкции. Ничего страшного», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина.

«Этот укус никак не помешал выступлению, — подчеркнул сам Шумков. — Хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе. За прежние поражения с лихвой отдал реванш».

На ЧМ россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Всеволод Шумков.Российский Тайсон: боксера Шумкова накажут за укус соперника в финале ЧМ
Источник: ТАСС
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Всеволод Шумков
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