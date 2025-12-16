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Боксер Гаджимагомедов назвал день рукопожатия с Путиным лучшим днем в карьере

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов назвал рукопожатие с президентом РФ Владимиром Путиным самым звездным фактом в жизни.

«Самое звездное рукопожатие было с Владимиром Владимировичем Путиным, — приводит РИА «Новости» слова Гаджимагомедова. — Честно, были нереальные эмоции, он сильнейший человек. Один из самых лучших дней».

Спортсмен рассказал, что в Дагестане принято по-разному решать конфликты: «Но, как говорит наш главнокомандующий, если драка неизбежна, бить надо первым».

На прошедшем в Дубае ЧМ 28-летний Гаджимагомедов взял золото в весовой категории до 92 кг и стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.

Российский боксер Исмаил Муцольгов (в&nbsp;синем) после победы над казахстанцем Сабиржаном Аккалыковым в&nbsp;финале весовой категории до&nbsp;75&nbsp;кг.Сборная России побила исторический рекорд на ЧМ по боксу! Команда уезжает из ОАЭ с триумфом

Источник: РИА Новости
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