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Сегодня, 20:07

Бибосынов назвал своей ошибкой поражение от Дусматова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанский боксер Сакен Бибосынов прокомментировал поражения от Хасанбоя Дусматова из Узбекистана на Азиатских играх в Ханчжоу.

«К сожалению, проиграл свой второй бой Хасанбою Дусматову. Не удалось добиться поставленных задач. Это моя ошибка. Не удалось превратить задуманное в жизнь. Желаю удачи нашим боксерам, которые продолжают выступления на Азиатских играх», -приводит слова Бибосынова Meta-ratings.kz.

Бибосынов проиграл Дусматову раздельным решением судей и упустил возможность выйти в четвертьфинал турнира.

Источник: Meta-ratings.kz
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