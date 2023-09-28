Бибосынов назвал своей ошибкой поражение от Дусматова

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов прокомментировал поражения от Хасанбоя Дусматова из Узбекистана на Азиатских играх в Ханчжоу.

«К сожалению, проиграл свой второй бой Хасанбою Дусматову. Не удалось добиться поставленных задач. Это моя ошибка. Не удалось превратить задуманное в жизнь. Желаю удачи нашим боксерам, которые продолжают выступления на Азиатских играх», -приводит слова Бибосынова Meta-ratings.kz.

Бибосынов проиграл Дусматову раздельным решением судей и упустил возможность выйти в четвертьфинал турнира.