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Беспутин: «Поменял бы перчатки на чемпионате мира IBA на более жесткие»

Никита Горшенин
Корреспондент

Генеральный секретарь Федерации бокса России, чемпион Европы по боксу Александр Беспутин в комментарии для «СЭ» рассказал о возможных мерах для повышения зрелищности на чемпионатах мира IBA.

— Не рассматривали со следующих турниров сделать чемпионские бои 5-раундовыми и убрать отсчитывания? Иногда судьи отсчитывают нокдаун чуть ли не за каждый жесткий акцентированный удар.

— По поводу отсчитываний — всегда так было принято, но сейчас разговоры об этом идут. Я спортивный функционер российской организации, а это мировой уровень. Вопросы к руководству IBA, президенту IBA, как они уже сами посчитают. Что касается 5 раундов — это уже более профессиональный формат. Трех раундов достаточно. Единственное, что бы я сделал — поменял бы перчатки на более жесткие, чтобы добавить зрелищности».

Чемпионат мира по версии IBA проходит в Дубае с 2 по 13 декабря. Сегодня, 11 декабря, на турнире пройдут полуфинальные поединки.

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