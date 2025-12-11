Беспутин: «Поменял бы перчатки на чемпионате мира IBA на более жесткие»

Генеральный секретарь Федерации бокса России, чемпион Европы по боксу Александр Беспутин в комментарии для «СЭ» рассказал о возможных мерах для повышения зрелищности на чемпионатах мира IBA.

— Не рассматривали со следующих турниров сделать чемпионские бои 5-раундовыми и убрать отсчитывания? Иногда судьи отсчитывают нокдаун чуть ли не за каждый жесткий акцентированный удар.

— По поводу отсчитываний — всегда так было принято, но сейчас разговоры об этом идут. Я спортивный функционер российской организации, а это мировой уровень. Вопросы к руководству IBA, президенту IBA, как они уже сами посчитают. Что касается 5 раундов — это уже более профессиональный формат. Трех раундов достаточно. Единственное, что бы я сделал — поменял бы перчатки на более жесткие, чтобы добавить зрелищности».

Чемпионат мира по версии IBA проходит в Дубае с 2 по 13 декабря. Сегодня, 11 декабря, на турнире пройдут полуфинальные поединки.