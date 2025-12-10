Все боксеры сборной России впервые в истории вышли в 1/4 финала чемпионата мира

Тринадцать из тринадцати российских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата мира, проходящего в Дубае.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, впервые в истории российского спорта все боксеры пробились в четвертьфинал турнира. Во вторник, 9 декабря, победы в 1/8 финала одержали Баир Батлаев (категория — до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Сергей Колденков (до 71 кг) и Шарабутдин Атаев (до 86 кг).

Боксерские поединки 1/4 финала пройдут в среду, 10 декабря. Начало дневной сессии боев — в 16:00 по московскому времени, а вечерней — в 20:00.