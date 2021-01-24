Россияне огорчили чемпиона НХЛ. Их команда из унылой может превратиться в самую веселую

Григоренко и Гавриков забили Василевскому, а их «Коламбус» обыграл «Тампу» (5:2)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Голы: Хедман — 1 (Стивенс, Волков), 4:10 — 0:1. Фолиньо — 3 (Аткинсон, Дель Зотто), 4:27 — 1:1. Григоренко — 1 (Стенлунд, Гербе), 10:03 — 2:1. Гавриков — 1 (Фоуди, Робинсон), 19:01 — 3:1. Палат — 3 (бол., Пойнт, Хедман), 19:46 — 3:2. Веренски — 1 (Тексье, Дженнер), 46:34 — 4:2. Робинсон — 1 (п.в., Нэш, Джонс), 58:12 — 5:2.

Вратари: Мерзликинс — Василевский (58:04 — 59:30).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (9+8+11) — 32 (14+10+8).

Наши: Гавриков (19.53/2/+3), Григоренко (11.44/1/+1) — Волков (8.57/0/-2), Сергачев (25.24/4/-3).

23 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Решение форварда Михаила Григоренко после трех лет, проведенных в ЦСКА, вернуться в НХЛ было самым логичным, если не считать отъезд Кирилла Капризова. За время пребывания в России Михаил полностью перезапустил карьеру, выиграв Кубок Гагарина и став олимпийским чемпионом. А ведь после возвращения все было далеко не так радостно. Один из лучших юниоров армейского клуба уехал в юниорскую лигу Квебека после серии скандалов в родном клубе. 12-й номер драфта 2012 года сходу заиграл в «Ремпартс», но беда была в том, что выбран он был «Баффало», клубом, который уничтожит еще не одного проспекта в ближайшие лет десять. Доверяли Григоренко мало, часто отсылали назад в юниорскую лигу, а когда он ее перерос — в АХЛ. Показать себя в такой ситуации было непросто, в конце концов он был обменян в «Колорадо», где его глаза окончательно потухли.

После возвращения в ЦСКА в сезоне-2017/18 Михаила тоже никто не встретил, как героя. Форвард часто попадал в ротацию, которая процветала у армейцев из-за переизбытка игроков. В первом сезоне он провел всего 45 матчей, но главное не в этом. Он приглянулся в сборной, сходу сделал хет-трик в матче Кубка Карьяла, а затем после убедительной игры попал на Олимпиаду, где довольно эффективно играл в одном звене с Ковальчуком и Андроновым, а затем поехал и на чемпионат мира. Помогала попадать в состав универсальность — Григоренко мог играть как на фланге, так и в центре.

В следующих двух сезонах за армейцев у Михаила была уже другая роль. Он играл в первых звеньях, часто выходя на лед с Капризовым и попал на ЧМ-2019, где почти вся команда состояла из ведущих игроков НХЛ.

По такому пути шли немногие игроки, однако, как показывает пример того же Евгения Дадонова — этот путь весьма эффективный. Талантливый челябинец не смог сходу заиграть в НХЛ, однако затем через «Донбасс» попал в СКА, стал одним из лидеров сборной и теперь неизменно выступает в топ-6, что во «Флориде», что в «Оттаве».

По Григоренко был только один вопрос — сумеем ли яркий и техничный форвард проявить себя в унылом рельсовом хоккее Джона Тортореллы.

Пока доверием он не пользуется. В игре с «Тампой» Михаил выходил в четвертом звене со Стенлундом и Гербе. Кто это? — спросите вы. О том и речь. По игровому времени в игре с «Тампой» Григоренко — лишь третий среди форвардов с конца. Действует он пока в неброской манере, долго не возится с шайбой, видимо, ему это не положено по игровому заданию. Однако именно в матче против чемпиона, бывший нападающий ЦСКА сумел отличиться — впервые после возвращения в НХЛ. Подмывает написать, что Григоренко пробил Василевского, но это не так — сделал это его партнер, а Михаил лишь добил шайбу в сетку с ленточки, когда та уже лежала за голкипером «Тампы».

Под занавес третьего периода отличился другой россиянин — Владислав Гавриков. По игровому времени — он не ведущий защитник «Джэкетс», но все равно играет много. К атакам Владислав подключается редко, предпочитая ничего не выдумывать, играть максимально просто и надежно. Тем ценнее его гол, ставший первым в нынешнем сезоне и шестым в заокеанской карьере.

Конечно, в ближайшее время тренер «Коламбуса» не поменяется. Зато может поменяться игра в сторону более разнообразной и атакующей, ведь «Джэкетс» выменяли из «Виннипега» самого Патрика Лайне, главную на сегодняшний день звезду финского хоккея. С ним «Коламбус» будет намного веселее. Может быть, в конце концов прозреет и Торторелла, даст Михаилу не жалкие 11 минут, чтобы он мог иногда потрогать шайбу, а намного больше, в том числе и время в большинстве, а также возможность играть с Лайне — одним из ведущих снайперов лиги.