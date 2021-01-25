Капризов сыграл еще один отличный матч. «Миннесота» зависит от него все больше

Проиграли из-за неразберихи в защите.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Голы: Паризе — 2 (Капризов), 4:21 — 1:0. Донато — 2 (Лабанк, Карлссон), 19:02 — 1:1. Кейн — 2 (бол., Майер, Донато), 26:39 — 1:2. Грегор — 1 (Ферраро), 28:26 — 1:3. Бьюгстад — 1 (Сперджен, Сутер), 36:47 — 2:3. Фиала — 2 (бол., Сутер, Паризе), 47:20 — 3:3. Бернс — 2 (Хертл), 58:12 — 3:4. Нието — 2 (п.в.), 59:31 — 3:5.

Вратари: Кяхкенен (58:31 — 59:31) — Джонс.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (3+15+11) — 36 (12+12+12).

Наши: Капризов (19.36/2/+1) — Кныжов (10.17/1/0).

25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который проводит свой первый сезон в НХЛ, пока идет по графику «очко за матч». Да, он больше не выдает таких ярких перфомансов, как в дебютном матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ), когда принес команде победу в овертайме и сделал два ассиста. Но в целом Капризов играет очень качественно для новичка лиги.

Сегодня он был на льду, когда «Миннесота» забивала все свои голы, и далеко не вина Кирилла, что в итоге даже не удалось довести игру до овертайма. В самом начале матча Капризов после вбрасывания пробросил шайбу мимо защитника Ферраро, включил скорость и сделал передачу на свободного Зака Паризе, который переиграл вратаря.

Off to the races ?



Kaprizov and Parise make 'em pay pic.twitter.com/QbL59R7OsC — FOX Sports North (@fsnorth) January 25, 2021

Во втором периоде Капризов также мог записать на свой счет результативную передачу. Вместе с Ником Бьюгстэдом он с пятака протолкнул шайбу в ворота «Сан-Хосе», и даже несмотря на то, что последним шайбы коснулся партнер, Кирилл учасвовал в этой атаке и попал бы в протокол как ассистент. Видеоарбитры гол засчитали, но главный судья после личного просмотра его отменил.

#MNWild ties it at 2-2. But Bjugstad pushes Jones pads prior to the goal. #SJSharks challenging the play. pic.twitter.com/fb5068Cqos — TEAL TOWN USA — A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) January 25, 2021

На «Миннесоте» момент сказался не очень хорошо — соперник увеличил преимущество до двух шайб. Но Бьюгстэд все-таки забил свой гол при игре «4 на 4», а вместе с ним на льду в этот момент был Капризов.

Can't take that one away!@NBjugstad72 scores his first goal with the @mnwild!! pic.twitter.com/BTJBTBxIFR — FOX Sports North (@fsnorth) January 25, 2021

С большинством у «Уайлд» в этом сезоне не очень — до сегодняшнего матча они реализовали численное преимущество лишь раз. В третьем периоде это получилось сделать очень быстро: Фиала забил уже через четыре секунды после удаления Серенсена.

ACCURACY



Kevin Fiala ties it up for the @mnwild from long range ? pic.twitter.com/ldZ2mbjZVb — FOX Sports North (@fsnorth) January 25, 2021

Несмотря на неплохую игру, «Миннесота» в итоге осталась без очков. Целая пятерка игроков «Уайлд» не поняла, что делать с Бернсом, который просто протащил шайбу до ворот и бросил с бэкхенда в дальнюю «девятку».

.@Burnzie88 with the go-ahead goal in the final minutes of the third! ? pic.twitter.com/ys7cykhuWK — NHL GIFs (@NHLGIFs) January 25, 2021

При не самом сильном составе «Миннесота» идет на втором месте в Западном дивизионе. Команда все больше зависит от игры Капризова, который завершил сегодняшний матч с показателем полезности «+2». Большая часть креатива в атаке исходит именно от российского нападающего, а когда его нет, все сбивается на навал.