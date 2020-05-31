«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

По информации «СЭ», защитник системы «Каролины» Оливер Каски близок к переходу в «Авангард». Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.

Отметим, что 24-летний защитник выступал на ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии, победившей в полуфинале Россию (1:0) и затем выигравшей золото. В сезоне-2019/20 Каски играл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Детройта» и «Каролины». В 54 матчах он набрал 25 (13+12) очков.