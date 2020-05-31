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«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»

14:05
Оливер Каски. Фото nhl.com
Оливер Каски. Фото nhl.com
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По информации «СЭ», защитник системы «Каролины» Оливер Каски близок к переходу в «Авангард». Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.

Отметим, что 24-летний защитник выступал на ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии, победившей в полуфинале Россию (1:0) и затем выигравшей золото. В сезоне-2019/20 Каски играл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Детройта» и «Каролины». В 54 матчах он набрал 25 (13+12) очков.

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