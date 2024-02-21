Путин назвал Игры будущего уникальной историей для мирового спорта

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал роль Игр будущего для мирового спорта.

«Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта — история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России», — приводит слова Путина ТАСС.

Церемония открытия соревнований проходит в столице Татарстана в среду, 21 февраля.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

Игры будущего 2024: основная информация