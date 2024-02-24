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Игры будущего

24 февраля, 22:40

Баскетболист УНИКСа Лазарев заявил, что профессиональный атлет для геймеров не является авторитетом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх будущего, заявил, что геймеры живут в своем мире и профессиональный атлет для них не авторитет.

«Многие не понимают их мотивацию. Хотя все достаточно просто. Это обычные человеческие истории. Окружающие считают киберспортсменов несоциализированными, но они как раз и стремятся к этому через игру, потому что в жизни не у всех получается нормально общаться. Например, есть проблемы с родителями.

Меня назначили на пост спортивного директора Virtus.pro, и требовалось привнести опыт из традиционных видов в киберспорт. Ребята не сразу близко меня приняли, поскольку я был им незнаком. Если ты не из мира Dota, а просто хороший титулованный атлет, то для них не авторитет. Но постепенно мы нашли общий язык. Поймите, там свои авторитеты. Я для них таким человеком не был, поскольку, фигурально выражаясь, будто прилетел с другой планеты», — приводит слова Лазарева RT.

Источник: RT
БК УНИКС
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