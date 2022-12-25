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«Месси — лучший в истории, Мбаппе ему как сынок!» В Аргентине поиздевались над требованием переиграть финал ЧМ-2022

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Все началось со скандальной петиции французов.

Болельщики сборных Франции и Аргентины продолжают выяснять отношения даже спустя неделю после эпичного финала чемпионата мира.

Что случилось?

Во Франции остались недовольны судейством финала ЧМ-2022. Причем речь не только о болельщиках.

Ведущее спортивное медиа L`Equipe оценило работу рефери Шимона Марчиняка в 2 балла из 10. Журналисты издания уверены: гол Месси на 108-й минуте нельзя было засчитывать из-за запасных игроков сборной Аргентины, которые на эмоциях заранее выбежали на поле, чтобы отпраздновать гол Лео.

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Болельщики сборной Франции тоже в ярости. На сайте MesOpinions они создали петицию с требованием о переигровке финала из-за «продажного судейства». Ее уже подписали 230 тысяч человек. После окончания сбора подписей петицию собираются отправить на рассмотрение в ФИФА.

Аргентинские фанаты ответили своей петицией, которую запустили на портале Change.org. «После поражения в финале чемпионата мира французы не перестают плакать и жаловаться. Они не признают, что Аргентина — чемпион мира. Эта петиция о том, чтобы французы наконец-то перестали плакать и осознали: Месси — лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок», — написано в петиции, которую подписали более 580 тысяч человек.

Шимон Марчиняк, Килиан Мбаппе и Лионель Скалони. Фото Reuters
Шимон Марчиняк, Килиан Мбаппе и Лионель Скалони.
Фото Reuters

Что говорят судьи?

На вопросы журналистов уже отвечали главный судья финала Марчиняк, а также арбитр ВАР Томаш Квятковский.

«Важно то, что говорят футболисты. Игроки сборной Франции, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством. Что касается гола Месси и выбежавших игроков, то аналогичная ситуация случилась перед пенальти Мбаппе: в этот момент на поле находились семь запасных футболистов сборной Франции. Выискивать такие вещи просто несерьезно», — сказал Марчиняк TVP Sport, показав скриншот этого момента на своем телефоне.

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Польский арбитр остался доволен судейством, но признал — некоторые решения действительно были неверными.

«Естественно, ошибки были. Например, я прервал контратаку Франции после отвратительного фола Маркоса Акуньи. Я испугался, что пострадавший игрок устроит разборку, и неправильно оценил ситуацию. Ничего не произошло. Я мог продолжить игру и лишь затем показать желтую карточку. Но я готов смириться с подобными недочетами в таком матче. Главное, что не было серьезных ошибок», — добавил Марчиняк.

Маркус Тюрам. Фото Reuters
Маркус Тюрам.
Фото Reuters

Самым сложным моментом для судейской бригады стал эпизод с падением Маркуса Тюрама в штрафной Аргентины. Об этом рассказал Томаш Квятковский, отвечавший за ВАР.

«Мы понимали, что в этой ситуации был либо пенальти, либо симуляция. Как только Шимон [Марчиняк] показал, что француз «нырял», я сказал, что необходимо остановить игру и все проверить. К счастью, на первом же повторе я убедился, что он принял верное решение. Мы довольно быстро проанализировали ситуацию, но это была непростая задача для арбитров ВАР», — цитирует Квятковского TVP Sport.

Финал чемпионата мира получился настолько драматичным, что, кажется, его будут обсуждать еще очень долго.

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Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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