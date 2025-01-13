Первенство мира через год снова пройдет без нашей национальной команды. Она не сможет участвовать даже в отборе. Это легко проверить, проанализировав состав всех 12 европейских групп.

Жеребьевка

Месяц назад, 13 декабря, в Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне УЕФА. В ней участвовали 54 из 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций — за исключением РФС. И до жеребьевки, и после нее в России появлялись комментарии, что у нашей сборной по-прежнему есть теоретические шансы на включение в отборочные соревнования первенства планеты.

«Говорить о том, что мы не примем участия в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет. Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента — до непосредственного начала отборочного цикла. Вот когда игры начнутся, уже будет стабильное соревнование, и заявить туда когото дополнительно уже будет невозможно», — говорил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью matchtv.ru.

На самом деле это не так, учитывая, как составлены группы и календарь игр, шансов не осталось. Похоже, их никто и не собирался оставлять: комитет УЕФА по соревнованиям национальных команд так разработал соответствующие документы, касавшиеся процедуры жеребьевки и отборочных матчей.

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Календарь

В календаре международных встреч, утвержденном ФИФА на 2025 год, есть пять окон для проведения максимум 10 игр. Для этого выделены 17-25 марта, 2-10 июня, 1-9 сентября, 6-14 октября и 10-18 ноября. Это важнейший фактор, определяющий дальнейшие рассуждения.

Непосредственно для отборочных встреч ЧМ-2026 УЕФА определил 10 слотов: 21-22 марта, 24-25 марта, 6-7 июня, 9-10 июня, 4-6 сентября, 7-9 сентября, 9-11 октября, 12-14 октября, 13-15 ноября, 16-18 ноября. В ноябре групповой турнир должен быть завершен.

Полный календарь отборочных матчей чемпионата мира давно (еще в декабре) составлен и опубликован. УЕФА уведомил все ассоциации, что он окончательный. Единственное исключение сделано для стран, где время на один час отличается от среднего европейского. И то это исключение относится не к датам, не к переносам игр, а ко времени их начала: до 15 января (до 20.00 по московскому времени) можно направить запросы на его изменение. При условии получения согласия от соперников.

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Группы по пять команд

В отборочном турнире в европейской зоне по итогам жеребьевки сформированы 12 групп — шесть по четыре команды в каждой и шесть по пять. Ни в одну из них уже нельзя включить нашу сборную. Для нее не найдется игровых дат. И это несложно доказать.

Прежде всего исключим из списка группы G, H, I, J, K и L, в каждую из которых вошли по пять сборных.

Группа G

Проигравший матч Испания — Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Сборные Испании и Нидерландов 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у проигравшей команды останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа H

Австрия, Румыния, Босния, Кипр, Сан-Марино

Сборная Австрии 20 и 23 марта проведет два стыковых матча Лиги наций. После этого у нее останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа I

Проигравший матч Германия — Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия

Сборные Германии и Италии 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у проигравшей команды останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа J

Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Сборная Бельгии 20 и 23 марта проведет два стыковых матча Лиги наций. После этого у нее останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа K

Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Сборная Сербии 20 и 23 марта проведет два стыковых матча Лиги наций. После этого у нее останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа L

Проигравший матч Франция — Хорватия, Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар

Сборные Франции и Хорватии 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у проигравшей команды останется только восемь дат для отборочных игр с четырьмя соперницами по группе. Для встреч с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

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Группы по четыре команды

Перейдем к группам с меньшей численностью участников — А, В, С, D, Е, F. В каждой из них свои особенности.

Группа А

Победитель матча Германия — Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Сборные Германии и Италии 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у победившей команды останется только шесть дат для отборочных игр с тремя соперницами по группе. Потому что в июне ей предстоят еще две встречи в Лиге наций: 4-го числа — в полуфинале, 8-го — в финале или матче за 3-е место. Для игр с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Группа В

Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Сборные Словении и Косово 20 и 23 марта проведут стыковые матчи Лиги наций.

Теоретически Россия могла бы сыграть в марте и июне по две встречи со Швейцарией и Швецией (если бы РФС допустили к участию в отборе). Но не остается свободных дат для матчей со Словенией и Косово. Да и шведы уже договорились провести 22 марта товарищескую игру с Люксембургом.

Группа С

Проигравший матч Португалия — Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия

Сборные Португалии и Дании 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. Сборные Греции и Шотландии в эти же дни встретятся в стыках Лиги наций.

Теоретически Белоруссия могла бы дважды сыграть с Россией в марте (если бы РФС допустили к участию в отборе). Но нашей сборной невозможно провести шесть матчей в двух июньских слотах с греками, шотландцами и португальцами или датчанами.

И белорусы уже согласовали два мартовских спарринга — с Таджикистаном и Азербайджаном. А с нами они готовы встретиться в Минске в июне в очередном товарищеском матче.

Группа D

Победитель матча Франция — Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Сборные Франции и Хорватии 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у победившей команды останется только шесть дат для отборочных игр с тремя соперницами по группе. Потому что в июне ей предстоят еще две встречи в Лиге наций: 4-го числа — в полуфинале, 8-го — в финале или матче за 3-е место. Для игр с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Кроме того, Украина 20 и 23 марта встретится в стыках Лиги наций с Бельгией. И в целом невозможно представить выступление России в такой группе.

Группа E

Победитель матча Испания — Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Сборные Испании и Нидерландов 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у победившей команды останется только шесть дат для отборочных игр с тремя соперницами по группе. Потому что в июне ей предстоят еще две встречи в Лиге наций: 4-го числа — в полуфинале, 8-го — в финале или матче за 3-е место. Для игр с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Кроме того, Турции, Грузии и Болгарии 20 и 23 марта предстоят стыки в Лиге наций.

Группа F

Победитель матча Португалия — Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Сборные Португалии и Дании 20 и 23 марта проведут два четвертьфинальных матча Лиги наций. После этого у победившей команды останется только шесть дат для отборочных игр с тремя соперницами по группе. Потому что в июне ей предстоят еще две встречи в Лиге наций: 4-го числа — в полуфинале, 8-го — в финале или матче за 3-е место. Для игр с Россией (даже если РФС допустить к участию в отборе) свободных слотов нет.

Кроме того, Венгрии, Ирландии и Армении 20 и 23 марта предстоят стыки в Лиге наций.

Чтобы команде России участвовать в отборочном турнире ЧМ-2026, нужно не только отменить решения о ее отстранении, но и разработать другую процедуру жеребьевки, провести ее и по-новому составить группы. Понятно, что ФИФА и УЕФА не станут этого делать.

Наша сборная пропустит еще одно первенство планеты. Это данность, которую сегодня следует принять, а не тешить себя и других мечтаниями о ее скором возвращении на крупные международные турниры.