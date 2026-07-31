Источник: Испания и Португалия могут поддержать бойкот ФИФА и отказаться от проведения ЧМ-2030

Испания и Португалия могут отказаться от права проведения чемпионата мира 2030 года, сообщает El Espanol.

Таким образом, Королевская испанская футбольная федерация и Португальская футбольная федерация намерены поддержать бойкот со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Стартовые матчи турнира должны состояться в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Ранее стало известно, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирается продать долю чемпионата мира частным инвесторам.

30 июля УЕФА объявил о том, что 55 стран-ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры ФИФА. Инициативу Инфантино также отклонили члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).