Черчесов против Тедеско, Англия зарубится с Сербией. Итоги жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026

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13 декабря состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026. Что нужно знать?

Состав групп

Результаты жеребьевки следующие:

Группа А: победитель матча Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С: проигравший в паре Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.

Группа D: победитель матча Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: победитель матча Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: победитель матча Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: проигравший в паре Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: проигравший в паре Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: проигравший в паре Франция/Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

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Восемь топ-сборных (Германия, Италия, Португалия, Дания, Франция, Хорватия, Испания, Нидерланды) еще не знают, в какой группе окажутся — все зависит от результатов будущих матчей четвертьфинала Лиги наций.

Почти у каждой вышеперечисленной сборной есть шанс попасть как в крепкую группу с тремя соперниками, так и в слабую, но с четырьмя. Поэтому в теории можно представить, что топ-команды будут прикидывать, насколько выгодна им победа в четвертьфинале.

Так, паре Германия — Италия в принципе все равно — у них развилка между компактной и слабой группой А (Словакия, Северная Ирландия, Люксембург) и большой и несложной группой I (Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия).

Фото Global Look Press

Чуть иная история у Португалии и Дании — обе группы у них компактные, но разные по силе. В квартете С их ждут вполне проходимые Греция, Шотландия и Белоруссия, а вот в F — крепкие Венгрия, Ирландия и Армения. При этом более комфортная группа достанется проигравшему.

У Испании с Нидерландами тяжелый выбор — либо сложные условия в E (с Турцией и Грузией, а также Болгарией), либо долгая, но вполне проходимая группа G (Польша, Финляндия, Литва, Мальта).

Наконец, у Франции и Хорватии плюс-минус приятная развилка — либо группа D с Украиной, Исландией и Азербайджаном, либо — L с Чехией, Черногорией, Фарерскими островами и Гибралтаром. Оба варианта не выглядят угрожающе ни для французов, ни для хорватов.

Черчесов сыграет с Тедеско!

Среди уже устаканившихся групп есть интересные сюжеты. Так, в J попали Бельгия Доменико Тедеско и Казахстан Станислава Черчесова. Это значит, что весной экс-тренеры «Спартака» схлестнутся за право сыграть на чемпионате мира.

Но при условии, что каждый из них не лишится работы. Хотя предпосылки есть: у Казахстана при Черчесове ни одной победы в шести матчах Лиги наций плюс вылет из дивизиона В. Бельгийцы тоже провалились, но не вылетели напрямую — весной их ждут стыки против Украины. Вдобавок к этому у Доменико конфликт с Тибо Куртуа — при Тедеско его в сборной не будет.

«Станет ли игра принципиальной, так как мы встречались с Бельгией, когда я работал в сборной России? Нет. Тогда была одна команда против другой. И в Бельгии много перестановок, остались немногие игроки. Есть нюансы. Это другая сборная, но не менее сильная», — заявил Черчесов «СЭ».

Что касается других результатов жеребьевки, то самые взрывоопасные соперники попали в группу K. Там оказались и Англия, и Сербия, и Албания. Англичане и сербы пересекались на Евро-2024, их матч омрачили столкновения фанатов. А с теми же албанцами у сербов более напряженные отношения на фоне политики — из-за лозунгов албанцев футбольная федерация Сербии даже грозилась сняться с чемпионата Европы в Германии.

И это не первый скандал — в 2014 году в Белграде был сорван матч отбора на Евро-2016: над полем появился дрон с привязанным к нему флагом Албании, на котором была нарисована карта Косова. Аппарат завис над Стефаном Митровичем — защитник попытался сорвать флаг, чем выбесил албанцев. Началась потасовка. Она перекинулась на скамейку и трибуны — в итоге судьи завершили матч досрочно, влепив сербам техническое поражение 0:3.

Так что по самой горячей группе отбора на ЧМ все уже ясно. Что касается остальных — лучше дождаться итогового состава участников.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Что с правилами квалификации?

В завершение — пара важных нюансов о формате отбора. В 2023 году его обновили в связи с увеличением мест на самом чемпионате мира до 48. Теперь от Европы в финальную стадию попадут 16 сборных вместо 13, что потребовало изобретательности в вопросе розыгрыша дополнительных путевок.

В итоге компромиссный вариант нашли: сборные с первых мест отправятся на ЧМ напрямую, а вот вторые места пойдут в плей-офф. Туда же отправятся четыре команды-победителя в группах Лиги наций-2024/25 — эти 16 сборных разобьют по четверкам, которые сыграют между собой полуфинал и финал (каждая стадия — из одного матча). Победители попадут на ЧМ.

Отборочный турнир стартует в марте 2025 года — основная его часть продлится до ноября. Второй этап пройдет в конце марта 2026-го, таким образом окончательный список европейских сборных на ЧМ будет известен к апрелю.

Финальная стадия турнира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

