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Дешам: «Если и есть футболист, который по-настоящему раскрылся на ЧМ-2026, то это Олисе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Майкл Олисе и Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции перед матчем за третье место ЧМ-2026 против Англии оценил игру Майкла Олисе на турнире.

«Да, против Испании (в полуфинале) Олисе был не на своем лучшем уровне. Но это касается не только его — были и другие игроки, которые сыграли ниже своих возможностей. Майкл продолжает прогрессировать. Конечно, в будущем он станет еще сильнее. Этот чемпионат мира также станет важным опытом для такого молодого игрока, как Дезире Дуэ. Не стоит забывать и об эмоциональной стороне — она тоже оказывает влияние.

Если и есть футболист, который по-настоящему раскрылся на этом турнире, то это Майкл. И я этому очень рад, потому что он этого заслуживает. Полуфинал Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» тоже станет для него полезным опытом. Иногда не все получается просто потому, что есть соперник. На всё требуется время. Посмотрите на Дайота Упамекано. Сегодня это настоящий монстр — я называю его «маленьким монстром». Но и ему понадобилось время. Если однажды вам выпадет честь надеть эту футболку, вы сами поймете, что это значит», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.

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