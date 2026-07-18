Родри: «Ямалю не хватает совсем чуть-чуть, той самой гениальной искры, чтобы окончательно раскрыться»

Капитан сборной Испании Родри перед финалом чемпионата мира-2026 против Аргентины отметил, что нападающему Ламину Ямаля не хватает чуть-чуть, чтобы окончательно раскрыться.

«За последние два года Ямаль очень сильно прибавил и приехал на свой первый чемпионат мира всего в 19 лет. Если учитывать уровень команды и то, что это его первый подобный турнир, он показывает очень высокий уровень. У него еще есть место для роста, но лично я больше всего ценю его игру без мяча, его самоотдачу ради команды, понимание того, что в определенные моменты необходимо помогать партнерам.

Например, матч против Франции стал для него лучшим на этом турнире. Ему не хватает совсем чуть-чуть, той самой гениальной искры, чтобы окончательно раскрыться. И, прежде всего, я хочу, чтобы к нему пришло то, чего он сам так хочет, — гол. Но лично для меня все остальное, что он уже делает на поле, имеет не меньшее значение», — цитирует AS Родри.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.