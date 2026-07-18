Дешам — об игре с Англией: «Для нас это будет финальный аккорд, но это не проходной матч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем за 3-е место ЧМ-2026 против Англии в интервью L'Equipe рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе готов сыграть.

— Готов ли Килиан Мбаппе?

— Да, он готов.

— Может ли борьба за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 стать для него дополнительной мотивацией, учитывая, что в этом матче таких стимулов немного?

— Мотивация есть всегда. Потом вы сами будете анализировать то, что игроки покажут на поле. Килиану не нужны дополнительные стимулы. То, что у него есть такая личная цель, кажется мне вполне естественным. Но у него могут быть и другие мысли, которые влияют на принимаемые решения. Для нас это будет финальный аккорд, но это не проходной матч. Он не изменит жизнь игроков, однако лучше завершить турнир третьими, чем четвёртыми. И мы сделаем всё, чтобы добиться этой цели. Килиан, как капитан, тоже.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.