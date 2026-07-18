Конате: «Конечно, никто не хочет играть в матче за 3-е место, так как мы хотели бы играть в финале»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате перед матчем за 3-е место ЧМ-2026 с Англией отметил, что все хотели играть в финале.

«Я видел слова Томаса Тухеля. Конечно, никто не хочет играть этот матч, так как мы хотели бы играть в финале. Но мы представляем Францию. Это мечта огромного количества людей. Это не тот результат, к которому мы стремились, но у нас есть долг — как у французов и как у игроков сборной Франции», — приводит Canal+ слова Конате.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 19 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени.