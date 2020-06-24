Шесть лет назад Суарес укусил соперника. В третий и последний раз

Сегодня, 24 июня, исполнилось ровно шесть лет скандальному поступку нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса. Во время матча чемпионата мира против Италии форвард укусил Джорджо Кьеллини.

В этот день 6 лет назад Луис Суарес в третий раз укусил соперника ? На этот раз пострадал Джорджио Кьеллини ? pic.twitter.com/vkljMF52Jm — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 24, 2020

Это был третий громкий случай укуса Суаресом соперника. В 2010 году, выступая за «Аякс», форвард укусил Оттмана Баккала и получил семь матчей дисквалификации. В 2013 году Суарес уже в составе «Ливерпуля» укусил будущего капитана «Зенита» Бранислава Ивановича, который играл за «Челси». Футбольная ассоциация Англии выписала Суаресу 10 игр дисквалификации.

Укус Кьеллини оказался самым «дорогим». Суарес был отстранен на девять игр сборной, а также на четыре месяца от любой футбольной деятельности. В связи с этим форвард пропустил первые месяцы после перехода в «Барселону».

В каталонском клубе Суарес исправился и еще ни разу не кусал соперников.