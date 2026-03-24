Чемпионат мира 2026, стыковые матчи в Европе: расписание игр 26 марта, где смотреть
Опубликовано расписание стыковые матчи в Европе чемпионата мира 2026 на 26 марта
В четверг, 26 марта, состоятся полуфиналы стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026. «СЭ» публикует расписание дня.
Расписание стыковых матчей в Европе ЧМ-2026
- 20.00. Турция — Румыния
- 22.45. Чехия — Ирландия
- 22.45. Словакия — Косово
- 22.45. Польша — Албания
- 22.45. Италия — Северная Ирландия
- 22.45. Украина — Швеция
- 22.45. Уэльс — Босния и Герцеговина
- 22.45. Дания — Северная Македония
Время начала — московское.
Победители восьми пар в четырех финалах стыков определят участников чемпионата мира-2026.
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире трансляции покажут на платформе Оkkо по платной подписке. За результатами матчей можно следить в разделе чемпионата мира и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Новости