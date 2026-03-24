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24 марта, 13:25

Чемпионат мира 2026, стыковые матчи в Европе: расписание игр 26 марта, где смотреть

Опубликовано расписание стыковые матчи в Европе чемпионата мира 2026 на 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В четверг, 26 марта, состоятся полуфиналы стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026. «СЭ» публикует расписание дня.

Расписание стыковых матчей в Европе ЧМ-2026

  • 20.00. Турция — Румыния
  • 22.45. Чехия — Ирландия
  • 22.45. Словакия — Косово
  • 22.45. Польша — Албания
  • 22.45. Италия — Северная Ирландия
  • 22.45. Украина — Швеция
  • 22.45. Уэльс — Босния и Герцеговина
  • 22.45. Дания — Северная Македония

Время начала — московское.

Победители восьми пар в четырех финалах стыков определят участников чемпионата мира-2026.

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляции покажут на платформе Оkkо по платной подписке. За результатами матчей можно следить в разделе чемпионата мира и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

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