Чемпионат мира 2026, стыковые матчи в Европе: расписание игр 26 марта, где смотреть

В четверг, 26 марта, состоятся полуфиналы стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026. «СЭ» публикует расписание дня.

Расписание стыковых матчей в Европе ЧМ-2026

20.00. Турция — Румыния

22.45. Чехия — Ирландия

22.45. Словакия — Косово

22.45. Польша — Албания

22.45. Италия — Северная Ирландия

22.45. Украина — Швеция

22.45. Уэльс — Босния и Герцеговина

22.45. Дания — Северная Македония

Время начала — московское.

Победители восьми пар в четырех финалах стыков определят участников чемпионата мира-2026.

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляции покажут на платформе Оkkо по платной подписке. За результатами матчей можно следить в разделе чемпионата мира и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».