ФИФА отложила матчи отбора ЧМ-2022 в Африке
12:34
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке.
Встречи, которые должны были состояться в июне 2021 года, перенесены из-за пандемии коронавируса. Матчи африканского отбора пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2021 года, а также в марте 2022 года.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/worldcup/news/update-on-african-qualifiers-for-fifa-world-cup-qatar-2022tm
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