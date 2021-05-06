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ФИФА отложила матчи отбора ЧМ-2022 в Африке

12:34

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке.

Встречи, которые должны были состояться в июне 2021 года, перенесены из-за пандемии коронавируса. Матчи африканского отбора пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2021 года, а также в марте 2022 года.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/worldcup/news/update-on-african-qualifiers-for-fifa-world-cup-qatar-2022tm

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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