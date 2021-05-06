ФИФА отложила матчи отбора ЧМ-2022 в Африке

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке.

Встречи, которые должны были состояться в июне 2021 года, перенесены из-за пандемии коронавируса. Матчи африканского отбора пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2021 года, а также в марте 2022 года.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.