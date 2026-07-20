Все финалы чемпионатов мира по футболу: полный список матчей

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершился победой сборной Испании. В финале команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Аргентину со счетом 1:0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Испанцы второй раз стали чемпионами мира, а бронзовые медали завоевала Англия, победившая Францию, — 6:4.

Чемпионаты мира проводятся с 1930 года. Турниры 1942 и 1946 годов не состоялись из-за Второй мировой войны и ее последствий. Всего к 2026 году были определены победители 23 мировых первенств.

Рекорд принадлежит сборной Бразилии, которая пять раз завоевывала Кубок мира. По четыре титула у Германии и Италии, три — у Аргентины. Испания после победы на ЧМ-2026 сравнялась по количеству трофеев с Уругваем и Францией.

Полный список финалов и призеров чемпионатов мира по футболу:

1930 год, Уругвай

Финал: Уругвай — Аргентина — 4:2.

Чемпион — Уругвай, серебряный призер — Аргентина, бронзовый призер — США. Матч за третье место не проводился.

1934 год, Италия

Финал: Италия — Чехословакия — 2:1 после дополнительного времени.

Чемпион — Италия, серебряный призер — Чехословакия, бронзовый призер — Германия.

1938 год, Франция

Финал: Италия — Венгрия — 4:2.

Чемпион — Италия, серебряный призер — Венгрия, бронзовый призер — Бразилия.

1950 год, Бразилия

Решающий матч: Уругвай — Бразилия — 2:1.

Чемпион — Уругвай, серебряный призер — Бразилия, бронзовый призер — Швеция.

На чемпионате мира 1950 года отдельного финала не было. Победителя определяли по итогам заключительного группового этапа, а встреча Уругвая и Бразилии фактически стала главным матчем турнира.

1954 год, Швейцария

Финал: ФРГ — Венгрия — 3:2.

Чемпион — ФРГ, серебряный призер — Венгрия, бронзовый призер — Австрия.

1958 год, Швеция

Финал: Бразилия — Швеция — 5:2.

Чемпион — Бразилия, серебряный призер — Швеция, бронзовый призер — Франция.

1962 год, Чили

Финал: Бразилия — Чехословакия — 3:1.

Чемпион — Бразилия, серебряный призер — Чехословакия, бронзовый призер — Чили.

1966 год, Англия

Финал: Англия — ФРГ — 4:2 после дополнительного времени.

Чемпион — Англия, серебряный призер — ФРГ, бронзовый призер — Португалия.

1970 год, Мексика

Финал: Бразилия — Италия — 4:1.

Чемпион — Бразилия, серебряный призер — Италия, бронзовый призер — ФРГ.

1974 год, ФРГ

Финал: ФРГ — Нидерланды — 2:1.

Чемпион — ФРГ, серебряный призер — Нидерланды, бронзовый призер — Польша.

1978 год, Аргентина

Финал: Аргентина — Нидерланды — 3:1 после дополнительного времени.

Чемпион — Аргентина, серебряный призер — Нидерланды, бронзовый призер — Бразилия.

1982 год, Испания

Финал: Италия — ФРГ — 3:1.

Чемпион — Италия, серебряный призер — ФРГ, бронзовый призер — Польша.

1986 год, Мексика

Финал: Аргентина — ФРГ — 3:2.

Чемпион — Аргентина, серебряный призер — ФРГ, бронзовый призер — Франция.

1990 год, Италия

Финал: ФРГ — Аргентина — 1:0.

Чемпион — ФРГ, серебряный призер — Аргентина, бронзовый призер — Италия.

1994 год, США

Финал: Бразилия — Италия — 0:0, по пенальти — 3:2.

Чемпион — Бразилия, серебряный призер — Италия, бронзовый призер — Швеция.

1998 год, Франция

Финал: Франция — Бразилия — 3:0.

Чемпион — Франция, серебряный призер — Бразилия, бронзовый призер — Хорватия.

2002 год, Южная Корея и Япония

Финал: Бразилия — Германия — 2:0.

Чемпион — Бразилия, серебряный призер — Германия, бронзовый призер — Турция.

2006 год, Германия

Финал: Италия — Франция — 1:1, по пенальти — 5:3.

Чемпион — Италия, серебряный призер — Франция, бронзовый призер — Германия.

2010 год, ЮАР

Финал: Испания — Нидерланды — 1:0 после дополнительного времени.

Чемпион — Испания, серебряный призер — Нидерланды, бронзовый призер — Германия.

2014 год, Бразилия

Финал: Германия — Аргентина — 1:0 после дополнительного времени.

Чемпион — Германия, серебряный призер — Аргентина, бронзовый призер — Нидерланды.

2018 год, Россия

Финал: Франция — Хорватия — 4:2.

Чемпион — Франция, серебряный призер — Хорватия, бронзовый призер — Бельгия.

2022 год, Катар

Финал: Аргентина — Франция — 3:3, по пенальти — 4:2.

Чемпион — Аргентина, серебряный призер — Франция, бронзовый призер — Хорватия.

2026 год, США, Канада и Мексика

Финал: Испания — Аргентина — 1:0 после дополнительного времени.

Чемпион — Испания, серебряный призер — Аргентина, бронзовый призер — Англия.

Сборная Бразилии остается самой титулованной командой в истории чемпионатов мира:

Бразилия — 5 побед.

Германия — 4.

Италия — 4.

Аргентина — 3.

Уругвай — 2.

Франция — 2.

Испания — 2.

Англия — 1.

В статистике сборной Германии учитываются результаты команды ФРГ, которая становилась чемпионом мира в 1954, 1974 и 1990 годах. Четвертый титул немцы завоевали уже после объединения страны — в 2014 году.