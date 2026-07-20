Где и когда пройдет чемпионат мира по футболу 2030: места проведения

Чемпионат мира по футболу 2026 года прошел в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 после дополнительного времени. Решающий матч состоялся 19 июля на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси», а единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Следующий чемпионат мира состоится в 2030 году и будет приурочен к столетию турнира. Впервые матчи мирового первенства пройдут сразу в шести странах, расположенных на трех континентах.

Основными хозяевами ЧМ-2030 станут Испания, Португалия и Марокко. Именно в этих странах состоится большая часть встреч, включая основные матчи группового этапа и плей-офф. Еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Такой формат связан с юбилеем чемпионата мира. Первый турнир прошел в 1930 году в Уругвае, поэтому стартовую встречу столетнего чемпионата планируют провести на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Еще два юбилейных матча состоятся в Аргентине и Парагвае. После этого команды продолжат выступление в Испании, Португалии и Марокко.

По предварительному календарю ФИФА, три встречи в Южной Америке пройдут 8 и 9 июня 2030 года. Церемонию открытия основной части турнира и первые матчи в Испании, Португалии и Марокко планируют провести 13 и 14 июня.

Команды из групп Уругвая, Аргентины и Парагвая получат дополнительное время на перелет через Атлантический океан и восстановление. Финал чемпионата мира запланирован на 21 июля 2030 года. При этом полный календарь, точное распределение матчей и место проведения финала пока официально не утверждены.

В основной заявке на проведение ЧМ-2030 предусмотрено 104 матча. Три из них состоятся в Южной Америке, остальные 101 — в Испании, Португалии и Марокко. Окончательный список стадионов также может быть скорректирован до начала соревнований.

На данный момент предполагается, что в чемпионате мира примут участие 48 сборных — столько же, сколько выступало на ЧМ-2026. Турнир должен сохранить формат с 12 группами по четыре команды и стадией 1/16 финала.

При этом ФИФА рассматривает предложение об увеличении числа участников ЧМ-2030 до 64 сборных. Президент организации Джанни Инфантино сообщил, что инициативу изучат профильные комитеты. Окончательного решения о расширении турнира пока нет, поэтому действующим остается вариант с 48 участниками.

Путевки на ЧМ-2030 автоматически получили все шесть стран, принимающих матчи: Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина и Парагвай. Остальные участники будут определены по итогам отборочных турниров.

ЧМ-2030 станет первым чемпионатом мира, матчи которого пройдут сразу в Европе, Африке и Южной Америке. Он также станет первым мировым первенством, организованным шестью государствами.