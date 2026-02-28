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28 февраля, 12:15

Валуев — о санкциях к США после нападения на Иран: «Ничего не будет. Где ФИФА, и где справедливость?»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о конфликте между США и Ираном в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Иран сам решит участвовать в этом чемпионате мира или нет. Мы на это никак не повлияем. Вы всерьез можете предположить, что ФИФА может отобрать ЧМ у США? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет. Никаких заявлений от ФИФА не будет. Чемпионат мира пройдет как положено. Единственный вопрос — будут ли участвовать в нем иранцы», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил, что в субботу вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики.

Чемпионат мира по футболу на территории США, Канады и Мексики пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана отобралась на турнир.

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Сборная Ирана по футболу
Николай Валуев

Чемпионат мира по футболу 2026

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