Мбаппе отказывается от операции на колене, чтобы не пропустить чемпионат мира-2026

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет избежать операции на колене из-за желания сыграть на чемпионате мира-2026, сообщает As.

Ранее 27-летний француз 24 февраля был вынужден досрочно покинуть тренировку команды, поскольку испытывал боли в колене, которое травмировал еще в декабре. 25 февраля он пропустил победную игру против «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал 6 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.