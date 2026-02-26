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Мбаппе отказывается от операции на колене, чтобы не пропустить чемпионат мира-2026

Анастасия Пилипенко
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет избежать операции на колене из-за желания сыграть на чемпионате мира-2026, сообщает As.

Ранее 27-летний француз 24 февраля был вынужден досрочно покинуть тренировку команды, поскольку испытывал боли в колене, которое травмировал еще в декабре. 25 февраля он пропустил победную игру против «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе.У Мбаппе проблемы с коленом — третий раз за зиму. При худшем раскладе звезда сборной Франции может пропустить ЧМ-2026

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал 6 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

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