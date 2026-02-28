Колосков: «ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о конфликте между США и Ираном в преддверии чемпионата мира по футболу.

«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично исходя из того, как поступили с нами. Иран — жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум также, как это сделали с нами», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил, что в субботу вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики.

Чемпионат мира по футболу на территории США, Канады и Мексики пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана отобралась на турнир.