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28 февраля, 13:05

Колосков: «ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ»

Дарик Агаларов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о конфликте между США и Ираном в преддверии чемпионата мира по футболу.

«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично исходя из того, как поступили с нами. Иран — жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум также, как это сделали с нами», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил, что в субботу вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики.

Чемпионат мира по футболу на территории США, Канады и Мексики пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана отобралась на турнир.

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Вячеслав Колосков

Чемпионат мира по футболу 2026

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