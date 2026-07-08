Матерацци: «Я не святой, но и Зидан тоже»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вновь вспомнил финала ЧМ-2006, в котором полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан ударил итальянца головой в грудь после оскорблений в адрес сестры. После матча они так и не поговорили.

«Я не святой, но и Зидан тоже, учитывая, что это был не первый подобный поступок с его стороны. Это сделало бы ему честь, если бы после матча он пожал мне руку, и на этом все бы закончилось. Я уважаю его и благодарю за все, чего он добился в своей карьере — и как игрок, и как тренер», — приводит France Football слова Матерацци.

Финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере Зидана — француз был капитаном команды и стал лучшим игроком того турнира. Летом 2006 года он объявил о завершении карьеры игрока.