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8 июля, 07:56

Матерацци: «Я не святой, но и Зидан тоже»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вновь вспомнил финала ЧМ-2006, в котором полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан ударил итальянца головой в грудь после оскорблений в адрес сестры. После матча они так и не поговорили.

«Я не святой, но и Зидан тоже, учитывая, что это был не первый подобный поступок с его стороны. Это сделало бы ему честь, если бы после матча он пожал мне руку, и на этом все бы закончилось. Я уважаю его и благодарю за все, чего он добился в своей карьере — и как игрок, и как тренер», — приводит France Football слова Матерацци.

Финал ЧМ-2006 стал последним матчем в карьере Зидана — француз был капитаном команды и стал лучшим игроком того турнира. Летом 2006 года он объявил о завершении карьеры игрока.

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