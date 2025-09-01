Сборные Люксембурга и Северной Ирландии встретятся в рамках группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в четверг, 4 сентября. Матч пройдет на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге (Люксембург). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Люксембург — Северная Ирландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

04 сентября 2025, 21:45. Стад де Люксембург (Люксембург)

Ответный матч состоится 17 ноября в Северной Ирландии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европы пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.