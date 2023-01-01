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Сегодня, 19:00

Джалел Кадри останется на посту главного тренера сборной Туниса

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Туниса Джалел Кадри останется на своем посту, сообщает L'Equipe.

Сборная не смогла попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре, после чего Кадри заявил о желании подать в отставку. Однако его заявление не было принято и он продолжит работать с командой.

51-летний специалист заключил новый контракт на 12 месяцев.

Кадри был назначен главным тренером сборной Туниса 30 января 2022 года. До этого он входил в тренерский штаб национальной команды.

Сборная Туниса по футболу
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