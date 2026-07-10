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Сегодня, 06:54

Лизаразю: «Эта сборная Франции многолика. Она умеет перестраиваться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион мира 1998 года Бишенте Лизаразю прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира.

«Эта сборная Франции многолика. Она умеет перестраиваться и играть по-разному в зависимости от соперника. Французы практически не испытывали серьезных проблем и полностью контролировали ход встречи с Марокко. Команда показала совсем другое лицо по сравнению с матчем против Парагвая и предыдущими играми турнира.

Даже несмотря на незабитый пенальти Килиана Мбаппе, именно его гол позволил сборной Франции почувствовать уверенность и спокойно довести матч до победы», — цитирует L'Equipe Лизаразю.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
Футболисты сборной Франции празднуют гол Килиана Мбаппе в&nbsp;ворота Марокко.Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!
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