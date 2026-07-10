Холанн собрал более 6,8 миллиона подписчиков в китайских соцсетях за время ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн набрал популярность в Китае во время чемпионата мира-2026. Как сообщает Euronews, всего за месяц с небольшим после запуска официальных аккаунтов 25-летнего норвежца в китайских социальных сетях футболист собрал более 6,8 миллиона подписчиков.

С 6 июня на страницы Холанна подписали 5,2 миллиона человек в Douyin, китайской версии TikTok, а также 1,6 миллиона человек в Weibo, китайский аналог X. Также хэштеги, связанные с норвежским форвардом, уже превысили 490 миллионов просмотров в Weibo.

Таким образом, суммарная аудитория Холанна в китайских соцсетях уже превышает население Норвегии. В Китае форварда ласково называют «Ха Бао» («Малыш Холанн»), а его образ стал настоящим интернет-феноменом благодаря мемам, ИИ-роликам и вирусным публикациям.

На чемпионате мира-2026 Холанн забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу в четырех матчах. В 1/4 финала Норвегия сыграет против Англии.